Conan Exiles: Göttliche Avatare, brutale Kämpfe und Leibeigene in den Siedlungen - 4Players.de

Die drei Grundsäulen von Conan Exiles sind "Überleben, Bauen und Herrschen". Entwickler Funcom hat in den vergangenen Wochen sowohl den Überlebensaspekt als auch das Bauen von Gebäuden vorgestellt. Heute geht es mit der "Vorherrschaft" weiter. "Steuere einen riesigen Gott und treibe deine Feinde vor dir her, bevor du ihre Häuser zerstörst und ihr Land eroberst", sagt Joel Bylos, Creative Director bei Funcom. "Das ist der Inbegriff des PvP-Konfliktes in Conan Exiles. Wir geben den Spielern eine riesige, detaillierte offene Welt an die Hand, in der sie Dörfer, Städte oder mächtige Reiche errichten können. Wenn du auf einem PvP-Multiplayer-Server spielst, musst du immer damit rechnen, dass es jemanden gibt, der dir das alles nehmen will!"Da der Kampf ein Schlüsselaspekt von Conan Exiles ist, ziehen die Spieler mit Schwertern, Kriegshämmern, Langbogen und vielen anderen Waffen in die Schlachten. "Ein blutiges Fatality-System gewährleistet, dass sie ihre Gegner in Stücke schneiden oder ihren eigenen Kopf durch den Sand rollen sehen können", schreiben die Entwickler.Um das Land der Verbannten zu beherrschen, müssen die Spieler zunächst Städte und Festungen errichten, um Gebiete für sich zu beanspruchen. Gleichzeitig gilt es, Leibeigene gefangen zu nehmen, die dabei helfen, Siedlungen zu verteidigen oder spezielle Rüstungen und Waffen herzustellen. "Wenn sie Conans Welt aber wirklich unterjochen wollen, müssen die Spieler außerdem Altäre ihrer Götter bauen und diese mit Opfergaben besänftigen. Erhalten die Spieler den Segen ihres Gottes, können sie riesige Avatare der Götter beschwören, die dann durch das Land streifen, um lästige Feinde zu zerschmettern und ihre Gebäude dem Erdboden gleichzumachen. Es gibt zwar verschiedene Gegenmaßnahmen gegen Avatare, aber die Spieler können sich diesen auch einfach entziehen, indem sie auf Servern ohne Avatare spielen."Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Es kann im Multiplayer- oder lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. Der Vorabzugang ("Early Access") auf PC beginnt am 31. Januar 2017. Die Xbox-One-Preview erscheint im Frühjahr 2017. Eine PlayStation-4-Version ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Heute Abend (ab 19 Uhr) wird ebenfalls ein Livestream rund um die Avatare der Götter stattfinden.Letztes aktuelles Video: Dominate in the World of Conan