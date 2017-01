Conan Exiles: Early-Access-Start: Überleben in der barbarischen Welt von Conan - 4Players.de

Funcom hat die Early-Access-Version von Conan Exiles bei Steam und im hauseigenen Store veröffentlicht. Die normale Version kostet 29,99 Euro. Die Barbarian Edition wird für 59,99 Euro verkauft. Die Entwickler gehen nicht davon aus, dass der Vorabzugang länger als 12 Monate dauern wird. Zum derzeitigen Stand der Early-Access-Version heißt es: "Einige Inhalte und Funktionen sind bereits finaler als andere. In unseren Augen zeigt die derzeitige Vorabversion recht gut, wie wir uns das fertige Spiel vorstellen. Allerdings müssen wir noch viele Aspekte optimieren, Fehler beseitigen und neue Funktionen und Inhalte implementieren. Wir arbeiten hart an der Verbesserung verschiedener Aspekte, wie der KI, der Kämpfe und anderer Inhalte. Conan Exiles wird derzeit in 11 Sprachen übersetzt. Das Spiel ist derzeit zwar in allen Sprachen spielbar, allerdings sind die Übersetzungen für einige Sprachen noch nicht abgeschlossen. Der Lokalisierungsprozess wird im Laufe der Vorabzugangsphase fortgesetzt." Im Frühjahr 2017 soll die Xbox One versorgt werden.Die ersten Nutzer-Reviews auf der digitalen Vertriebsplattform fallen "Ausgeglichen" (55 Prozent von 322 Reviews sind "positiv") aus. Kritisiert werden vor allem die "altbackene" Grafik, Kampfsystem-Macken, Abstürze (Server) und mangelnde Inhalte, während andere Spieler die Performance und die "soliden Spielmechaniken" loben.