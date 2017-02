Auch wenn Funcom die Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Serverbetreiber für Conan Exiles bereits nach einer Woche beendet hat (wir berichteten ), kann man sich weiterhin dem Überlebenskampf stellen. Unsere Kollegen von 4Netplayers haben das frisch veröffentlichte Spiel in ihren Katalog aufgenommen und bieten allen Interessierten einen kostenlosen Teamspeakserver an, wenn sie einen Gameserver für das Abenteuer in Hyborien mieten.Mehr Infos dazu findet ihr unter diesem Link Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer