Conan Exiles: Ist für Funcom schon profitabel; mehr als 320.000 Verkäufe - 4Players.de

DEMDEM schrieb am 09.02.2017 um 16:46 Uhr

Als Ark-Veteran war Conan Exiles quasi ein Pflichtkauf für mich und ich hatte anfangs kein einzigen Cent bereut. Aber nachdem ich alleine in der ersten Woche über 50h reingesuchtet habe, zig mal auf einen neuen Server gestartet habe, weil ich den alten nicht mehr gefunden habe, kommt so langsam die Langeweile auf.

Vorallem im Vergleich zu Ark fehlt zum Ende hin noch einiges an Content. Sicherlich ist der Vergleich ein wenig unfair, da Ark nun schon zig Content-Patches hinter sich hat und erst neulich wieder mit den Tek Tiers ein neues bekommen hat, aber da Conan ja im Grundgerüst sehr an Ark erinnern lässt, lassen sich direkte Vergleiche nicht vermeiden.

Aber freut mich, dass Conan schon jetzt profitabel ist. Das lässt darauf hoffen, dass es nur besser werden kann. Von der Grundidee funktioniert das Spiel ja jetzt schon, wenn die Server mitmachen, nur zum Ende muss halt noch einiges mehr kommen. Auch darf ruhig die Welt noch weiter ausgebaut werden. Vorallem das Erkunden macht spaß, aber auch nur das erste Mal. Danach kennt man alles und läuft nur die üblichen Grindspots ab, um auf einem neuen Server möglichst schnell zu leveln.