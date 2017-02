Conan Exiles: Großer Erfolg für Funcom; Jahresziel fast in 30 Tagen erreicht; Details zum Update- und Konsolen-Fahrplan - 4Players.de

Funcom möchte Conan Exiles im 1. Quartal 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen, dies geht aus dem aktuellen Finanzbericht des Unternehmens hervor. Bis dahin wollen die Entwickler regelmäßig (alle ein bis zwei Wochen) Updates herausbringen, Performance sowie Stabilität verbessern, Bugs beheben und kleinere Features (Wünsche aus der Community) hinzufügen. Inhaltsupdates mit "signifikanten Neuerungen" (Reittiere, Belagerungswaffen, Färbesystem) sollen in größeren Abständen folgen. Vier bis sechs große Updates sind für die Early-Access-Phase geplant. Im 3. Quartal 2017 soll das Survival-Spiel zusammen mit einer neuen Spielumgebung (neue Monster, Ausrüstung etc.) auf der Xbox One im Game-Preview-Programm starten. Ob nach dem Ende der Early-Access-Phase kostenpflichtige Downloadinhalte angeboten werden sollen, würde noch nicht feststehen.Die bisherigen Verkaufszahlen werden als sehr gut bezeichnet. Seit Ende Januar 2017 wurden mehr als 480.000 Exemplare verkauft (Netto-Verkäufe). Damit hat Conan Exiles beinahe das angepeilte Verkaufsziel für das erste Jahr (487.000) in den ersten 30 Tagen erreicht. Die bisherigen Kosten (ca. 4,5 Mio. Dollar) wurden schon eingenommen. Bedingt durch den erfolgreichen Early-Access-Start möchte Funcom die Investitionen in Conan Exiles um fünf bis zehn Millionen Dollar erhöhen. Das zusätzliche Geld soll für technische und inhaltliche Updates, PR- und Marketing-Aktivitäten und für den Konsolenstart auf PS4 und Xbox One genutzt werden. Gerade im Konsolen-Bereich sehen die Entwickler große Chancen, da es dort weniger Konkurrenz (ARK und 7 Days to Die werden genannt) in dem Genre gibt.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer