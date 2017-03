Conan Exiles: Keine nackten Tatsachen auf der Xbox One - 4Players.de

In der Xbox-One-Fassung von Conan Exiles werde es keine entblößten Genitalien zu sehen geben, wie DualShockers im Gespräch mit Creative Director Joel Bylos auf der Game Developers Conference erfahren haben will. Microsoft hätte sich trotz entsprechender Darstellungsmöglichkeit in der PC-Version klar gegen eine solche Option auf ihrer Konsole ausgesprochen. Ob das auch für nackte Brüste gelte, sei aber noch ungewiss, ebenso wie Sonys Auflagen für die PS4-Fassung. DualShockers vermutet jedoch, dass auch Sony keine vollständige Nacktheit tolerieren werde. Für Funcom habe die unverhüllte Darstellung hingegen einfach zum Conan-Universum gepasst, auch wenn sich Charakter-Designerin Jenni Saarinen wochenlang mit Referenzmaterial beschäftigen musste. Das auf dem PC seit Ende Januar im Early Access befindliche Survival-Abenteuer wird im dritten Quartal 2017 auch als Xbox-Game-Preview-Titel an den Start gehen. Der finale Stapellauf soll dann Anfang 2018 auf PC, Xbox One und PlayStation 4 erfolgen.Letztes aktuelles Video: The Future GDC 2017 Showfloor