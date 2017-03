Conan Exiles: Videos: Färbungssystem, Triböcke und das neue Dungeon - 4Players.de

Bei Funcom befinden sich Belagerungswaffen (Triböcke), das Färbungssystem und ein neues Dungeon für Conan Exiles in Entwicklung. Diese drei kommenden Neuerungen stellen die Entwickler in den folgenden Videos vor. Den ausführlichen Update-Fahrplan könnt ihr hier nachlesen."Mit dem Tribok könnt ihr die Verteidigung eures Feindes zerstören, bevor ihr seine Festung stürmt. Es handelt sich dabei um eine komplizierte Belagerungswaffe, deren Herstellung kostspielig ist, die aber definitiv für jeden Angriffstrupp eine nützliche Bereicherung darstellt. Damit sie korrekt funktioniert, braucht ihr viele Steine als Gegengewicht für die Projektile, die ihr verschießen wollt. Je mehr Steine ihr in die Maschine ladet, desto größer wird die Reichweite eures Projektils. Außerdem muss mit dem Tribok genau gezielt werden.""Es wird auch ein Färbungssystem zur Anpassung eurer Rüstung und Kleidung geben. Mit diesem Update könnt ihr in Ressourcen der Umwelt Farbpigmente finden und daraus Färbemittel herstellen. Jedes Kleidungsstück und Rüstungsteil kann mehrere verschiedene Farben haben. Ihr könnt also allem, was ihr tragt, euren ganz persönlichen Stempel aufdrücken. Sehr nützlich ist das Ganze auch für Clans, da es die Unterscheidung von Freund und Feind in der Schlacht enorm erleichtert.""Außerdem wird es im Spiel schon sehr bald ein neues Dungeon geben. Dieser finstere und unheilschwangere Ort befindet sich unter den Ruinen des Landes der Verbannten und verbirgt eine Bestie wie keine andere. Verbannte, die sich in diese dunklen Gänge wagen, müssen sich durch hungrige Monster und hinterhältige Fallen kämpfen, um dieses schreckliche Ungeheuer zu finden und zu erschlagen."