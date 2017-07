Conan Exiles: Update #28: Klettern, Erkundungssystem und Anpassung des Fortschritts - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Conan Exiles ist heute das Update #28 veröffentlicht worden. Es ist 11,1 GB groß ( Change-Log ). Abgesehen von der Aktualisierung der Unreal Engine von v4.12 auf v4.15 werden das Kletter- und das Erkundungssystem implementiert.Das Klettersystem stellen die Entwickler (Funcom) folgendermaßen vor: "Ihr könnt fast überall im Spiel klettern, also versucht euch ruhig an Bergwänden, Ruinen, Mauern oder Bäumen. Drückt einfach die Leertaste, wenn ihr an eine steile Oberfläche kommt, und schon beginnt ihr zu klettern. Ihr könnt die Karte durch dieses Klettersystem völlig neu erkunden und die großartigen Landschaften im Land der Verbannten viel einfacher genießen. Allerdings verbraucht das Klettern Ausdauer, und wenn sie euch ausgeht, könnt ihr nicht weiterklettern. Dadurch ist das Erklettern großer Höhen ziemlich gefährlich, denn ihr könnt zu Tode stürzen, falls euch die Ausdauer verlässt, bevor ihr oben angekommen seid. Je schwerer eurer Rüstung ist, desto schneller sinkt beim Klettern eure Ausdauer, aber es gibt spezielle Kletterstiefel und -handschuhe, die die möglichen Kletterdistanzen enorm vergrößern. Um zu lernen, wie ihr diese Kletterausrüstung herstellen könnt, müsst ihr den Kletterer finden. Nur er kann euch das Rezept beibringen, aber er befindet sich auf einem hohen Berggipfel, der recht schwer zu erreichen ist. (...) Das neue Klettersystem kann den Angriff auf Städte erleichtern, aber es gibt zahlreiche Verteidigungsmöglichkeiten gegen kletternde Eindringlinge. Wenn ihr beim Klettern Schaden erleidet, stürzt ihr sofort ab (und manchmal tötet euch der Fall). Falls der Verteidiger über leibeigene Bogenschützen verfügt, die euch beim Klettern abschießen, müsste ihr diese erst beseitigen, bevor ihr in die feindliche Basis klettern könnt."Zum Erkundungssystem heißt es: "Auf der Karte gibt es zahlreiche interessante Punkte, und jedes Mal, wenn ihr einen davon entdeckt, wird er auf eurer Karte markiert, und ihr erhaltet Erfahrungspunkte. Zu diesen interessanten Punkten gehören unter anderem Höhleneingänge, Ruinen, NPC-Lager und einzigartige Orte. Im Laufe der Erkundung sammelt ihr aber nicht nur zahlreiche Markierungen auf der Karte und EP, sondern erfahrt auch, wie alle diese interessanten Punkte im Land der Verbannten heißen. Außerdem könnt ihr selbst Markierungen hinzufügen und benennen. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ihr Orte markieren wollt, um euch daran zu erinnern, oder auch Gefahrenzonen, um sie zu umgehen.""Das Update enthält zudem diverse andere Verbesserungen, wie etwa Unschärfe, wenn die Ausdauer verbraucht ist, und einen Fadenkreuzpunkt in der Bildschirmmitte (kann in den Optionen ausgeschaltet werden). Als erster Schritt zur Anpassung des Fortschritts wurde die EP-Kurve überarbeitet (ihr braucht 20% weniger EP, um die Maximalstufe zu erreichen)."Letztes aktuelles Video: Update 28 Climbing Exploration and Unreal 415 Engine Upgraded