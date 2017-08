Conan Exiles: Erweiterung "Der eisige Norden" im Video - 4Players.de

Neue Gebäude und Ressourcen: Sammle neue Ressourcen wie Sternenmetall, schwarzes Eis und mehr. Baue neue Häuser oder errichte ganze Städte mit brandneuen Gebäudeteilen und Möbeln, und achte dabei auf die Verwendung der richtigen Materialien, um dein Haus warm oder kühl zu halten.

Neue Religion und neuer Avatar: Widme deine Arbeit und Verehrung Ymir, dem Herrn der Stürme und Kriege. Beschwöre seinen Avatar und zerschmettere deine Feinde mit dessen riesiger Streitaxt.

Neue Gegner: Kämpfe gegen mächtige Frostriesen, hungrige Wölfe, aggressive Mammuts und viele andere neue Gegner. Außerdem erwarten dich neue Dungeon-Bosse, wie Tyros, der Todbringer.

Brauen und Kochen: Mit diesen neuen Handwerkssystemen kannst du verschiedene Getränke brauen und einige köstliche Mahlzeiten zubereiten. Ob Met, Wein, Absinth, Käfersuppe oder Dämonenblutwurst ... koche und braue, was das Zeug hält. Du kannst sogar Fische fangen und dich als Imker versuchen.

Das Erweiterungsupdate bietet zahlreiche Verbesserungen wie optimierte Kämpfe, eine bessere KI gegen menschliche Gegner und mehr. Nach den 28 Updates der letzten sechs Monate bietet das Spiel jetzt Klettermöglichkeiten, Belagerungsausrüstung, Avatar-Verteidigung, ein Färbesystem und vieles mehr.

Neue Rüstung und Waffen: Finde und bearbeite drei neue Materialien: Sternenmetall, schwarzes Eis und gehärteten Stahl. Rüste neue Objekte wie die Vanir-Fellrüstung aus, die dich vor der Kälte und den Hieben deiner Feinde schützt.

Screenshot - Conan Exiles (PC) Screenshot - Conan Exiles (PC) Screenshot - Conan Exiles (PC) Screenshot - Conan Exiles (PC) Screenshot - Conan Exiles (PC) Screenshot - Conan Exiles (PC)

Die Erweiterung "Der eisige Norden" (The Frozen North) wird die zweite Phase des Vorabzugangs von Conan Exiles am 16. August 2017 einläuten - auf PC und Xbox One (Xbox Game Preview). Die Welt des Survival-Abenteuers im Conan-Universum soll dadurch um 70 Prozent größer werden. Außerdem muss man auf seine Körpertemperatur im kalten Norden achten, um nicht zu erfrieren. Lagerfeuer, Fackeln, Getränke etc. sollen bei der Regulation helfen.Weitere Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: The Frozen North - Free Expansion Update