Conan Exiles: Auflösung 900p mit einer "relativ stabilen" Bildwiederholrate (30 fps) auf Xbox One - 4Players.de

Die Xbox-One-Version von Conan Exiles (Vorabzugang im Game Preview Programm; Termin: 16. August) wird in der nativen Auflösung 900p mit einer "relativ stabilen" Bildwiederholrate von 30 fps laufen, sagte Game Director Joel Bylos gegenüber DualShockers . Die Benutzeroberfläche des Survival-Abenteuers, die entsprechend auf die Controller-Steuerung und die Konsole angepasst werden musste, wird allerdings in 1080p gerendert. Grundsätzlich könnte die Grafikqualität auf der Microsoft-Konsole mit der Einstellung "Medium" auf dem PC verglichen werden, obgleich sie noch einige spezifische Anpassungen vorgenommen hätten. Laut Bylos würde das Spiel "ziemlich solide" laufen. Raum für Verbesserungen würde es im Game-Preview-Programm dennoch geben.Sie würden nebenher auch an der PS4-Version werkeln, da viele Anpassungen von der Xbox-One-Version auf die PS4-Fassung übertragen werden könnten. Der Fokus würde derzeit aber auf der Xbox One liegen. Sie hätten beispielsweise noch keine Protokolle für die Nutzung des PlayStation-Networks implementiert, heißt es.Letztes aktuelles Video: The Frozen North - Free Expansion Update