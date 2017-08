Conan Exiles: Update "Der eisige Norden" und Startschuss auf Xbox One - 4Players.de

Funcom hat das große Update "Der eisige Norden" für Conan Exiles (Early Access; Preis mit Rabatt bei Steam : 19,99 Euro) und zugleich die Xbox-One-Version ( Game Preview ; Preis: 34,99 Euro) veröffentlicht. Abgesehen davon, dass die Welt des Survival-Abenteuers im Conan-Universum durch das weitläufige Gebiet im hohen Norden um 70 Prozent größer (inkl. zwei Dungeons und zwei NPC-Stämmen) werden soll und man auf die Körpertemperatur achten muss, wird das Kampfsystem überarbeitet. Demnach wird es bald jeweils eine eigene Taste für den "leichten" und den "schweren" Angriff geben. Sprinten wird man in Kämpfen nicht mehr können. Überarbeitet werden viele Animationen, die Computerintelligenz (gefährlichere Gegner) und die Ausbalancierung der Beute. Neu ist "The Exiles Journey" als Teil der Benutzeroberfläche - eine Art Leitfaden für Neulinge als Mischung aus Tutorial und Achievement-System. Der "Reiseführer" soll stetig erweitert werden, heißt es. Funcom : "Außerdem haben wir mit der Veröffentlichung von Der eisige Norden alle offiziellen Server gelöscht. Alle Spieler müssen also wieder von vorne anfangen. Angesichts der großen Änderungen und all der neuen Inhalte, die wir in das Spiel implementiert haben, ist dies in unseren Augen eine gute Gelegenheit, allen Spielern einen Neustart zu ermöglichen, zumal dies ein Wunsch vieler Mitglieder unserer Community war."Letztes aktuelles Video: The Frozen North Launch Trailer