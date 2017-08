Conan Exiles: Koch Media übernimmt Vertrieb für physische Versionen - 4Players.de

Koch Media wird Funcom beim weltweiten Vertrieb der physischen Versionen von Conan Exiles als Publisher unterstützen. Der Deal gilt für alle drei Plattformen, auf denen der Survival-Titel mit einer offenen Welt erscheint. Derzeit befindet sich Conan Exiles im Early Access, der Anfang 2018 mit der fertigen Vollversion verlassen werden soll.Bereits beim MMO Age of Conan: Rise of the Godslayer arbeiteten Funcom und Koch Media an der Marke zusammen. "Wir sind begeistert davon, wieder mit Koch Media zusammenzuarbeiten, um den großartigsten Barbaren der Welt zurück in die Händler-Regale zu bringen", so Rui Casais, CEO von Funcom. "Ihre Erfahrungen als einer der weltweit führenden Publisher wird zusammen mit ihrem weitreichenden Händler-Netzwerk dabei helfen, Conan Exiles einem noch breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Die Tatsache, dass sie Conan kennen und verstehen, ist ebenfalls ein großer Vorteil. Das wird sicherstellen, dass alle Aspekte rund um den Vertrieb des Spiels mit dem wahren Geist der Marke Conan der Barbar umgesetzt werden."Letztes aktuelles Video: The Frozen North Launch Trailer