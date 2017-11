Conan Exiles: Bekommt eine Story und überarbeitete Spielinhalte

Im wöchentlichen Community-Newsletter haben die Entwickler von Conan Exiles Einblicke in vergangene, aktuelle und kommende Arbeiten an ihrem Survial-Abenteuer gewährt. So werkle Creative Director Joel Bylos gerade an der Integration der Story in den Open-World-Titel, welche die Spieler auf eine epische Reise durch die Exiled Lands führen und vielleicht sogar auf Conan treffen lassen soll.Die Terraformer würden neben dem Vulkan und dem neuen Biom nun auch an der Überarbeitung diverser Monster arbeiten, um die Spielwelt noch realistischer erscheinen zu lassen. Dazu sollen nicht nur Platzierungen und Reaktionen auf bestimmte Waffen angepasst, sondern auch die KI verbessert und neue Features implementiert werden.Auch das Attribute-System werde gerade überarbeitet: So soll man beispielsweise Boni wie einen schnellen Doppelsprung, mehr Atemluft unter Wasser, schnellere Nachladezeiten, erhöhten Schaden gegen bestimmte Gegner oder zusätzliche Ressourcen erhalten, wenn Attribute Rang zehn erreichen. Das Ende der Early-Access-Phase ist für Anfang 2018 geplant.Letztes aktuelles Video: Update 31 Thrall inventories new building pieces and repair kits