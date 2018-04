Conan Exiles: Early-Access-Update #33: Neues Kampfsystem, Säuberungen, Schnellreise, Landwirtschaft und mehr - 4Players.de

Nach viermonatiger Update-Pause steht für Conan Exiles das große Early-Access-Update #33 zum Download bereit. Mit dem Inhaltsupdate werden die Säuberung (Angriffe auf Siedlungen), die Schnellreise sowie das Landwirtschaftssystem eingeführt. Das Kampfsystem und die Benutzeroberfläche werden zudem überarbeitet. Die ausführlichen Patch-Notes in englischer Sprache findet ihr hier . Die beiden neuen Gebiete (Sumpf und Vulkan) werden erst zum Release der Vollversion am 8. Mai startklar sein. Die Entwickler weisen daraufhin, dass diese Version etwas instabiler als die vorherigen Versionen sein könnte, aber sie bräuchten möglichst viele Tester und viel Feedback, heißt es weiter.Über das neue Kampfsystem schreiben die Entwickler: "Das neue Kampfsystem unterscheidet sich stark von dem alten und stellt eine enorme Verbesserung dar. (...) Das Erste, was euch vermutlich auffallen wird, ist der neue Look. Alle Waffen (Schwerter, Dolche, Hämmer, Streitkolben, Speere, Großschwerter usw.) erhalten eigene Angriffe und Animationen. Die Angriffe bestehen aus einer breiten Palette von Ausfallschritten, Schwüngen, Sprüngen, Schlägen, Hieben und Sätzen. Der Kampf wird durch diese verschiedenen Angriffe viel flüssiger und interessanter. Alle Waffen verfügen über unterschiedliche leichte und schwere Angriffe, die wie eine Kette hintereinander ausgeführt werden können. Jeder Angriff einer Kette ist anders, und die Finishing-Moves sind oft ganz besonders mächtig. Außerdem verfügen die Waffen bei Treffern innerhalb der Kette über unterschiedliche Effekte. Dolche lösen zum Beispiel Blutung aus, Großschwerter Verkrüppeln und Hämmer Abtrennungen. Ihr könnt leichte und schwere Angriffe nach Belieben kombinieren, ohne die Kette zu unterbrechen. Durch die neuen Angriffe, Effekte und Waffen ergeben sich zahlreiche neue taktische Möglichkeiten. Ihr könnt mit Dolchen vorstürmen und mehrere Stapel von Blutung hinzufügen, bevor ihr mit dem einzigartigen Dolch-Rückwärtssalto der Vergeltung durch den Feind entkommt. Mäht mit mächtigen Hieben eures Großschwerts ganze Gegnergruppen nieder und verkrüppelt sie, damit sie nicht weglaufen können."Letztes aktuelles Video: Countdown to Launch