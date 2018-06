Conan Exiles: Kosmetisches DLC-Paket "Reich im Osten" verfügbar - 4Players.de

Für Conan Exiles ist das DLC-Paket "Reich im Osten" (The Imperial East Pack) veröffentlicht worden. Die 9,99 Euro teure Erweiterung umfasst ausschließlich kosmetische Inhalte für das Spiel. Geboten werden 39 khitanische Gebäudeteile, 15 Rüstungsteile in drei Sets (z. B. die khitanische Offiziersrüstung. Leichte, mittlere und schwere Sets, je mit einer epischen Endgame-Version), neun Waffen in einem khitanischen Waffen-Set, fünf Kriegsbemalungen im khitanischen Stil und 25 Objekte wie ein Drachengötze und Hängelampen."So stehen dir eine Reihe von neuen optischen Änderungen zur Verfügung, durch die du dir aber keine stärkenden Vorteile im Spiel verschaffen kannst. Alle neuen Gegenstände haben vergleichbare Werte wie bereits vorhandene Gegenstände", schreibt Funcom . Das nächste DLC-Paket wird wohl kosmetische Gegenstände im Aquilonia-Stil mit sich bringen ( Gerücht )."Kleine Spielupdates beinhalten Fehlerbehebungen und Verbesserungen sowie Optimierungen von Funktionen. Die größeren kostenlosen Updates enthalten neue Funktionen, die zu eurem Spielerlebnis bei 'Conan Exiles' beitragen. Die DLCs sind kostenpflichtige, rein kosmetische Inhalte für das Spiel. Auch sie möchten wir möglichst regelmäßig veröffentlichen. Die DLCs werden uns dabei helfen, die offiziellen Server und die weitergehende Spielentwicklung zu finanzieren", erklären die Entwickler . Für die nächsten großen (kostenlosen) Updates sind "Tiere bändigen", neue Dungeons, die Religion von Jhebbal Sag, Verbesserungen beim Bogenschießen sowie Nebenhand-Kombos geplant.Letztes aktuelles Video: The Imperial East Pack Trailer DLC