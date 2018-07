Conan Exiles: Großer PC-Patch verschiebt sich auf August; Update für Konsolen steht bevor - 4Players.de

Derzeit werkelt Funcom an einem großen Patch für das Survival-MMO Conan Exiles, der etwa 500 größere und kleinere Probleme beheben soll. Wie DualShockers schreibt, verschiebt sich die Veröffentlichung des Updates allerdings auf Anfang August. Im offiziellen Forum führen die Entwickler als Grund an, dass man sehr hart für den rechtzeitigen Start des Spiels gearbeitet habe und daher viele Leute im Team derzeit erstmal eine kurze Auszeit benötigen.Ursprünglich wollte man bereits in dieser Woche den Patch anbieten. Immerhin sollen Besitzer der Konsolenversionen in den kommenden Tagen - vielleicht sogar schon heute - mit einem Update versorgt werden, das die Fassungen für PS4 und Xbox One auf den aktuellen Stand der PC-Version bringt.Letztes aktuelles Video: The Imperial East Pack Trailer DLC