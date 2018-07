Conan Exiles: Juwel des Westens (DLC), Funcom-Rekord und "Mother of all Patches" für PC - 4Players.de

"39 neue aquilonische Gebäudeteile: Ein vollständiges Set an Gebäudeteilen mit denselben Werten wie vorhandene Teile der Stufe 3.

15 neue Rüstungsteile in drei Sets, z. B. die Rüstung der Schwarzen Drachen: Leichte, mittlere und schwere Sets, je mit einer epischen Endgame-Version.

9 neue Waffen in einem aquilonischen Waffen-Set: Diese haben die gleiche Kraft wie Eisenwaffen, mit je einer epischen Endgame-Version jeder Waffe.

5 neue aquilonische Kriegsbemalungen: Dekorative Kriegsbemalungen, die zum Beispiel Herrschaft und Wagemut symbolisieren können.

25 neue platzierbare Objekte, darunter die Harfe und der Ratsstuhl, die alle an der aquilonischen Handwerker-Werkbank gefertigt werden können.

Alle neuen Inhalte aus Aquilonien gibt es exklusiv in diesem DLC. Die neuen Gegenstände verschaffen euch keinen Vorteil im Spiel, da sie vergleichbare Werte wie bereits vorhandene Gegenstände haben."

The Mother of all Patches (aka the 500+ fixes patch™) has been released for the default branch on Steam. You rallied to the cause and helped us out while the build was still on Testlive, so now we're bringing the patch to you.



Enjoy!https://t.co/76R8Lht9fv — CONAN EXILES (@ConanExiles) 5. Juli 2018

[PC] The hotfix is out! We have some important information about decay, fixes to thralls, and more so make sure to check it out here:https://t.co/IDu0fWPKl0 — CONAN EXILES (@ConanExiles) 7. Juli 2018

Funcom hat das zweite kosmetische DLC-Paket für Conan Exiles nun offiziell angekündigt: Juwel des Westens. Optisch sollen die neuen Gegenstände und Sets an die Römer (der realen Welt) erinnern. Das DLC-Paket soll Anfang August erscheinen. Es enthält Darüber hinaus hat der Publisher ( erneut ) bekanntgegeben, dass Conan Exiles mit über 1,4 Millionen Verkäufen nun das erfolgreichste Spiel aus dem Hause Funcom sei. Es hat damit Age of Conan: Hyborian Adventures (in der Hälfte der Zeit) überholt, bevor es Free-to-play wurde.Funcom hatte am 5. Juli doch die "Mother of all Patches" für PC veröffentlicht. Die sehr lange Liste mit Verbesserungen findet ihr hier . Allerdings brachte der Patch auch einige Probleme mit sich, die teilweise von einem Hotfix vom 7. Juli behoben wurden."Kleine Spielupdates beinhalten Fehlerbehebungen und Verbesserungen sowie Optimierungen von Funktionen. Die größeren kostenlosen Updates enthalten neue Funktionen, die zu eurem Spielerlebnis bei 'Conan Exiles' beitragen. Die DLCs sind kostenpflichtige, rein kosmetische Inhalte für das Spiel. Auch sie möchten wir möglichst regelmäßig veröffentlichen. Die DLCs werden uns dabei helfen, die offiziellen Server und die weitergehende Spielentwicklung zu finanzieren", erklären die Entwickler . Für die nächsten großen (kostenlosen) Updates sind "Tiere bändigen" (Panther, Spinnen, Kamele), neue Dungeons, die Religion von Jhebbal Sag, Verbesserungen beim Bogenschießen sowie Nebenhand-Kombos geplant.Letztes aktuelles Video: The Imperial East Pack Trailer DLC