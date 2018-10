Conan Exiles: Erster Teil des Haustier-Updates verfügbar; Vorstellung im Trailer - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. Oktober 2018, 9:13 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 6. Oktober 2018, 14:47 Uhr:

New Dungeon: The Midnight Grove

New offhand combat mechanics

New Specialist Arrows: Light Arrows, Tar Arrows, Poison Arrows, Ivory Arrows, Explosive Arrows, Healing Arrows

New thrall hunger mechanics

Fixed a bug that would cause thrall health to reset to 100 HP

Thralls have now 50% increased health. That is to bring them in line with some of the greater pets and also make it more interesting to take a thrall out for exploration/hunting

Entertainer Thralls now provide buffs after having been on follow mode

The Crocodile boss near the N'batu's Pack is no longer stuck and attacks the player

Fixed an issue where NPCs would stop aggroing after a player teleported several times.

Pets and Thralls that get stuck will now teleport back to the location they were deployed.

Optimized database cleaning to remove inactive clans

Better randomization for Purge spawn options

Distracted Purgers will no longer get sidetracked by random Points of Interest.

Set initial purge countdown to 15 minutes

Thralls will now need to be fed in order to survive. Place food items into their inventory to feed them, or use the Thrall Pot to distribute food automatically. It will take a companion about 7 days to go from filled to starving

Added the option to visually remove text on signs made by people outside your guild. You will only see it if you click on it.

Added the option to visually remove text from all signs. You will only see it if you click on it.

Beehives now require Queen Bees to produce honey

Added new combat animations

The Sword/Axe/Mace and Shield heavy chain will now incorporate shield bashes Throwing axes are now a part of your heavy chain combos when wielded with Swords, Axes and Maces

Added new attack to the Spider Tarantula Boss

Added new attack to the Crocodile Boss

New knockback setup and animations for monsters

New Rocknose animations

Added new idle and threat animations

Updated surface swimming to work with a glowstick

We have added the ability to use bait to force a specific result in fish traps. For example, if you want Unappetizing Fish, you can force that outcome with insects. Grubs will catch Exotic Fish. No bait means you get a random fish, which is the way they work in the Live servers.

Preservation box's inventory space is increased. Food will not decay in them if there's ice in the box

Beehives behave differently: They still collect honey over time, but Worker Bees and Queen Bees will produce a lot more honey than an empty beehive

Inzwischen hat Funcom auch ein Video zur kostenlosen Aktualisierung von Conan Exiles veröffentlicht, in dem die neuen Inhalte des Survival-Abenteuers näher vorgestellt werden:Für Conan Exiles ist das Update 34 auf PC und PS4 erschienen. Die Xbox One wird nach dem Abschluss der Patch-Zertifizierung zeitnah versorgt. Das Update ist die erste Hälfte des versprochenen Haustier-Updates. Mit dabei sind das Dungeon "Midnight Grove", die Religion "Jhebbal Sag" und das Nahrungssystem für Sklaven. Das Haustiersystem wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Aktuell ist "nächste Woche" geplant.Im Dungeon "Midnight Grove" (Mitternachtshain) entdeckt man die sechste und letzte Religion in Conan Exiles, vorher muss man sich allerdings durch eine Art Labyrinth durchkämpfen und am Ende "Jhebbal Sags Champion" besiegen. Bei den Anhängern von Jhebbel Sag dreht sich alles um die Kontrolle und die Jagd auf Bestien. Sie sind auch in der Lage, spezielle Köder herzustellen, die Tiere dorthin locken, wohin der Köder hingeworfen wurde. Das Erreichen der höchsten Jhebbal-Sag-Stufe gewährt Zugang zu den Klauen von Jhebbal Sag - einer verheerenden Waffe, die das innere Biest entfesselt. Außerdem müssen die Sklaven fortan mit Nahrung versorgt werden, sonst verhungern sie. Die Entwickler wollen das Spielgeschehen mit dieser Nuance anreichern (ohne Grind).Auszug aus dem Change-Log