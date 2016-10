ALICE VR: Sci-Fi-Erkundungsspiel erscheint Ende Oktober - 4Players.de

Das Sci-Fi-Erkundungsspiel Alice VR wird am 27. Oktober 2016 für PC, Oculus Rift, HTC Vive und OSVR erscheinen - auch in deutscher Sprache. Alle Käufer erhalten u.a. eine digitale Version des Soundtracks und ein digitales Artbook. In Alice VR landet man auf einem fremden Planeten, auf dem es von Alice im Wunderland inspirierte Rätsel geben soll. Als Beispiele werden Wachsen und Schrumpfen genannt. Dank variabler Schwerkraft werde man sogar an Wänden laufen können. Jumpscares soll es nicht geben. Dafür werden verschiedene Wege und Enden versprochen, wobei die Spielzeit für einen Durchgang bei ca. drei Stunden liegen soll.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch