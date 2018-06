City of the Shroud: Erstes Kapitel des Taktik-Rollenspiels erscheint im August für PC und Mac - 4Players.de

Entwickler Abyssal Arts will das erste Kapitel von City of the Shroud am 9. August 2018 für PC und Mac (via Steam ) veröffentlichen. Der Preis soll 19,99 Euro betragen. Drei weitere Kapitel werden alle paar Monate in Form kostenloser Updates verfügbar gemacht werden. Ende 2019 soll schließlich eine Definitive Edition des Taktik-Rollenspiels mit allen vier Kapiteln für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Pressemitteilung erläutert die Hintergrundgeschichte folgendermaßen:



"Iskendrun’s collapse seems inevitable as the nobility continues to neglect the poorest citizens while pursuing an unsustainable conquest of neighboring countries, bringing the city to the brink of bloody civil war. Faceless evil looms, increasing tension among the people and widening the division between the city’s five political factions."

Der mit (optional pausierbaren) Echtzeit-Kämpfen, Kombos und Spezialattacken aufwartende Titel wird als Mischung aus Final Fantasy Tactics Fire Emblem und Street Fighter beschrieben. Zugleich sollen die im Lauf der episodischen Geschichte von allen Spielern kumulativ getroffenen Entscheidungen die Story der nächsten Episode beeinflussen. Außerdem wird ein Online-Duellmodus und Steam-Workshop-Unterstützung versprochen.