Battalion 1944: Square Enix Collective übernimmt die Publisher-Rolle - 4Players.de

Battalion 1944

Square Enix Collective wird den von Bulkhead Interactive entwickelten Multiplayer-Shooter Battalion 1944 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen und damit die Rolle als Publisher übernehmen. Vor einem Jahr erreichtedas Ziel seiner Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter . Die Entwickler versprachen einen klassischen Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg mit Fokus auf Infanteriekampf. Es würde keine Fleißarbeit und keine Exosuits, nur puren "Skill" (der Spieler) geben, hieß es damals. Schon bei The Turing Test arbeitete Bulkhead Interactive mit Square Enix Collective zusammen."Da wir bereits mit Bulkhead am sehr erfolgreichen The Turing Test gearbeitet haben, wissen wir, dass es ein sehr talentiertes Studio ist, das großartige Spiele erstellt", sagt Phil Elliott, Director of Community & Indie Development bei Square Enix Limited. "Wir vertrauen Joe und dem Team, da wir wissen, wozu sie in der Lage sind, und sehen, dass sie ihrer Community zuhören. Unsere Partnerschaft basiert auf minimaler Einmischung des Herausgebers und maximaler Unterstützung, wenn diese benötigt wird. Wir werden dabei helfen, die Community zu vergrößern, während Bulkhead sich mit Battalion 1944 auf die Erstellung eines fantastischen FPS-Erlebnisses konzentriert.""Wir haben einige starke Angebote von anderen, bekannten Herausgebern erhalten, Battalion 1944 zu veröffentlichen. Aber schlussendlich stach das Team von Square Enix Collective hervor", sagt Joe Brammer. "Warum? Weil sie unser letztes Spiel, The Turing Test, auf PC herausgegeben haben und wir sie dabei kennengelernt haben. Das heißt, wir wissen, wie sie arbeiten. Entscheidend war, dass die Beziehung auf Vertrauen basiert, und das gilt für beide Richtungen. Einerseits wissen wir, dass Phil und sein Team mit Vorschlägen und Ideen zu uns kommen, aber die kreativen Entscheidungen uns überlassen werden. Andererseits wissen wir aus der Vergangenheit, dass sie uns (als FPS-Spielern) vertrauen, die besten Entscheidungen für das Spiel und für die Community zu treffen und dass wir uns hinsetzen und hart daran arbeiten, das bestmögliche Spiel zu erschaffen. (…) Der Vertrag erlaubt es uns auch, alle Rechte geistigen Eigentums an Battalion zu behalten, genau wie zuvor mit The Turing Test. Collective hilft uns also dabei, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen."