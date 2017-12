Battalion 1944: Preisgestaltung des Shooters im Zweiten Weltkrieg

Bulkhead Interactive (Entwickler) und Square Enix Collective (Indie-Publisher) haben bekanntgegeben, dass Battalion 1944 zum Preis von 14,99 Euro als Early-Access-Titel erscheinen wird. Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, dass dieser Preis niedriger ist, als die unterste Stufe der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne des Spiels. Daher sollen alle Kickstarter-Unterstützer mit "einzigartigen Skins" und "rein kosmetischen Boxen" versorgt werden."Der Markt hat sich so sehr verändert, seit wir mit der Arbeit an Battalion 1944 begannen, und als Spieler wollten wir eine fairere Herangehensweise zur Preisbildung für in der Entwicklung befindliche Videospiele sehen", sagt Joe Brammer (Executive Producer und Director bei Bulkhead Interactive). "In dem Bestreben, eine bessere Beziehung zu unserer Community zu erschaffen, wird Battalion 1944 in Early Access den Preis eines Spiels haben, das sich noch in der Entwicklung befindet und das eine wachsende Community braucht, die beim Entwurf und der Verfeinerung hilft. Wir wollten auch die bestehende Community, die von Anfang an hinter uns stand, belohnen. Also möchten wir den ersten treuen Unterstützern des Spiels etwas zurückgeben."Während der Entwicklung von Battalion 1944 besuchte das Team (Bulkhead Interactive: The Turing Test) den Norden Frankreichs als Inspiration und zur Recherche. "In der Entwicklung war es für uns wichtig, jedes Element des Zweiten Weltkrieges zu untersuchen", sagt Howard Philpott (Creative Producer). "Die Hauptsache für uns war es, wirklich die Brutalität und raue Natur des Zweiten Weltkrieges zu verstehen. Wir haben verdammt hart daran gearbeitet, die Intensität dieser Waffen einzufangen und sie auf eine Maus und eine Tastatur zu übertragen. Es war eine Herausforderung, aber ich denke, dass wir den Nagel auf den Kopf treffen."Der nächste Spielszenen-Trailer des Shooters der alten Schule soll am 9. Januar 2018 veröffentlicht werden. Im Anschluss soll es bis zum Early-Access-Release nicht mehr lange dauern.