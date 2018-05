Battalion 1944: Großes Update erscheint Mitte Juni; erstes eSports-Turnier im September - 4Players.de

"Neuer Wettstreitmodus Wartide 2.0, inklusive einer vollständigen Überarbeitung des Hauptwettstreitmodus

Verbesserungen im Matchmaking, die dafür sorgen, dass Spieler schneller ins Spiel gelangen

"BattleRank Season"; mit Erfahrungspunkten werden neue Skins freigeschaltet, ähnlich wie das Battlepass-System in anderen Spielen, aber kostenlos

Neue Charaktermodelle

Karte Savoia (in Italien)

Komplette Design- und Grafiküberarbeitung der bestehenden Karten (inkl. Leitern)

Neue Waffen: "Grease Gun" und die MP28

Überarbeitung der Bewegungen und Ausbalancierung der Waffen für Änderungen am Spielablauf inklusive der Abschwächung von Scharfschützen und des Springens

Neues Soundsystem (Schüsse reagieren auf die Distanz zum Spieler und auf Wände, die den Sound dämmen)

Über 60 freischaltbare Skins im BattleRank und die neue War Chest "Aces High"

Visuelle Überarbeitung und Performance-Upgrades"

Square Enix Collective und Bulkhead Interactive werden im Juni ein großes Update für Battalion 1944 veröffentlichen, bevor im September ein vier Tage währendes Turnier mit Preisen im Wert von 50.000 Dollar stattfinden wird. Das Update soll am 12. Juni 2018 erscheinen und beinhaltet eine Überarbeitung des Wettstreitmodus (Wartide 2.0), die neue Karte Savoia und die "BattleRank Season" zur Freischaltung von Skins - ähnlich wie das Battlepass-System in anderen Spielen, allerdings gratis. Verbesserungen wollen die Entwickler auch beim Matchmaking, der Performance, der Balance, der Grafik und dem Sound vorgenommen haben."Wenn uns die Veröffentlichung von Battalion 1944 etwas gelehrt hat, dann ist es dies: Ein Spiel mit so hohen Erwartungen bietet eine steile und sehr öffentliche Lernkurve - sowohl für das Studio insgesamt als auch für mich persönlich", sagt Joe Brammer, Studio Lead bei Bulkhead Interactive. "Der Community zuzuhören, war unsere größte Hilfe und vieles in diesem Update basiert auf Vorschlägen - von der Verbesserung der Grafik bis zur Verstärkung bestimmter Waffen. Wir haben zugehört und alles in Betracht gezogen, um das Spiel in die Richtung zu treiben, die sich die Spieler wünschen. Fans des Studios wissen, dass ich mich selten zurückhalte, also möchte ich den Spielern, die uns geholfen haben, Battalion 1944 in den letzten Monaten zu verbessern, von Herzen danken. Wir haben zugehört und hart gearbeitet."Das große Update im Juni enthält:Das erste "Battalion 1944 Blitzkrieg Major Tournament" findet zwischen dem 27. und dem 30. September 2018 in der "Esports Game Arena" statt. Das Event wird sowohl offene Qualifikationen bieten als auch Teams einladen. Die Preise belaufen sich insgesamt auf 50.000 Dollar.