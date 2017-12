The Culling: Entwicklung des Insel-Überlebenskampfes wird beendet

Todesglubsch hat geschrieben: ? Heute 11:53 Die Steam-Bewertung sieht nicht so rosig aus.

Wobei der meiste Hass wohl wegen eines aktuellen Updates kommt.

Klingt für mich aber nach "Hey, PUBG macht Geld. Ich will auch so was! Schnell, kauft ein paar Assets, schmeißt sie zusammen und zählt die Moneten!".

Ich habe The Culling 80 Stunden gespielt laut Steam und zum letzten Mal am 09.03.2016. Also weit bevor PUBG in den Early Access gegangen ist. Ist mit Sicherheit kein Spiel, das auf den Battle Royale Hype aufspringen will, da es den Hype damals noch gar nicht gab. Es war nur bereits zu erkennen, dass dieses Spielprinzip gut ankommt. Culling hatte nicht wenige Spieler am Anfang. Meine es waren so um die 30.000 zu Release. War am Anfang ein sehr lustiges Spiel, da es sehr auf Melee setzte und kaum Schusswaffen hatte. Hat sich absolut nicht ernstgenommen das Spiel, was temporär ganz erfrischend war. Habe dann irgendwann die Lust verloren und dann kamen wohl einige Patches, die von der Community nicht gut aufgenommen wurden. Da war ich allerdings schon raus und kann nicht sagen, was genau schiefgelaufen ist.