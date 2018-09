The Culling: Wird mit Origins-Update Free-to-play - 4Players.de

Nach dem fast schon rekordverdächtigen Scheitern des Battle-Royale-Titels The Culling 2 hat sich Entwickler Xaviant wieder auf den Erstling konzentriert und in den letzten Monaten die Neu-Veröffentlichung des Spiel vorbereitet. Jetzt ist es soweit: Wie PC Gamer meldet, steht ab sofort The Culling: Origins bei Steam bereit. Dabei vollzieht das Update den Wechsel zu Free-to-play, mit dem man sich ab sofort kostenlos in den Überlebenskampf auf der Insel stürzen kann.Frühere Käufer erhalten als Entschädigung das Original Gangster Gründerpaket, das ebenso als kostenpflichtiger DLC für Neueinsteiger angeboten wird - und zwar zum gleichen Preis, den man vor der Umstellung auf Free-to-play für The Culling zahlen musste. Neben diversen Outfits und Waffen-Skins enthält es auch 1000 Tokens für den Ingame-Store, zwei Culling Cards und vier Cull-Beutekisten.Abseits der Umstellung hat das Spiel auch eine neue Art Direction, ein überarbeitetes XP- und Level-System, weitere Waffen sowie einen Sprach-Chat erhalten. Mehr Infos zum Update erhaltet ihr hier Letztes aktuelles Video: Xbox One Termin