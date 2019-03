The Culling: Die Server werden Mitte Mai abgeschaltet - 4Players.de

Die Online-Server von The Culling werden am 15. Mai 2019 abgeschaltet. Die Offline-Modi des Spiels sollen danach weiterhin funktionieren. Die Shop-Seiten und die Ingame-Käufe wollen die Entwickler "so schnell wie möglich" deaktivieren.Die Umstellung von The Culling auf ein Free-to-play im September 2018 hatte nicht den gewünschten Erfolg, schrieb Josh Van Veld (Director of Operations bei Xaviant) im Blog . Die Einnahmen aus den Verkäufen im Ingame-Store würden nicht ausreichen, um das Team zu finanzieren und die Weiterentwicklung des Titels zu unterstützen, heißt es. Selbst bei Tausenden von täglich aktiven Benutzern betrug der Umsatz nur ein Bruchteil von dem, was sie für das Team und die Fortsetzung des täglichen Betriebs benötigten. Infolgedessen wurde das Team verkleinert und letztendlich die Einstellung beschlossen.Letztes aktuelles Video: Xbox One Termin