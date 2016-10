Portal Knights: Tiergefährten und Nicht-Spieler-Charaktere mit Aufträgen - 4Players.de

Neue Gebäude- und Deko-Objekte

Neue Gegenstände, darunter eine Baustation für den Bogenschützen und ein "Skizziertisch", an dem die Spieler Anleitungen zur Herstellung von Möbeln und Objekten erhalten.

Tropenstürme und Gewitter

Angriff und Bergbau sind jetzt während der Fortbewegung möglich.

Keen Games (Entwickler) und 505 Games (Publisher) erweitern die Early-Access-Version von Portal Knights mit mehreren Nicht-Spieler-Charakteren (NSCs) und Tiergefährten. Einen von fünf Tiergefährten kann man fortan auf den Abenteuern mitnehmen."Während die Spieler neue Inseln erforschen oder neue Universen erschaffen, warten nun über 100 NCSs auf Abenteurer, die nach Ressourcen suchen und Gegenstände fertigen wollen. So entsteht ein interaktives Handelssystem, in dem die NSCs verschiedene Objekte an- und verkaufen und zudem wichtige Informationen liefern und 90 Aufträge bereithalten, bei deren Erfüllung zahlreiche Belohnungen winken. Die Spieler können jetzt zusammen mit einem treuen Tiergefährten durch die Welt von Portal Knights reisen. Sie finden ihn bei einem Tierhändler oder indem sie die Tiefen der Dungeons erforschen. Außerdem gibt es neue Ereignisse mit spezieller Beute, neue Umweltfaktoren wie tropische Stürme und Gewitter und neue Aufträge, deren Abschluss den Spielern Belohnungen und Erfahrung einbringt. Für Abenteurer, die sich bei der Erforschung der Inseln verlaufen, führt Portal Knights jetzt den Arkanen Kompass ein, ein praktisches Erkundungswerkzeug, das automatisch mit Level 2 der Werkbank freigeschaltet wird. Der Kompass zeigt Spielern die Richtung - sowohl horizontal als auch vertikal - jedes noch verschlossenen Portals auf der Insel, so dass sie immer einen Orientierungspunkt haben, wenn sie erforschen, was die neuen Inseln zu bieten haben."Weitere Neuheiten: