Portal Knights: Kostenlose Testfassung im April, Verkaufsversion erst im Mai - 4Players.de

Um einen zusätzlichen Feinschliff bei der Entwicklung zu ermöglichen, haben Entwickler Keen Games und Publisher 505 Games die Veröffentlichung von Portal Knights verschoben. Das Sandbox-Action-Rollenspiel soll nun erst am 18. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel sowie am 19. Mai als Download erscheinen. Die Boxversion soll dabei händlerunabhängig als limitierte Erstauflage mit kostenfreien digitalen Boni angeboten werden. Im selben Zeitraum soll auch die Early-Access-Phase der PC-Version auf Steam enden.Darüber hinaus hat man für den 20. April eine kostenlose Testversion für Konsolenspieler angekündigt: "Die komplett lokalisierte Testversion von Portal Knights ermöglicht es den Spielern, schon vor der Veröffentlichung in das Spiel einzutauchen und die erste Insel sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen 2-Spieler-SplitScreen-Modus zu erkunden und dabei die Grundlagen des Kampfs und der Herstellung kennenzulernen. Auf Wunsch können die eigenen, erspielten Speicherstände aus der Testversion bei Veröffentlichung auf die Vollversion übertragen werden." Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer