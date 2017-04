Portal Knights: Testversion steht auf PS4 und Xbox One zur Verfügung - 4Players.de

505 Games und Keen Games haben die (kostenlose) Testversion von Portal Knights auf PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Store ) veröffentlicht. Die (komplett lokalisierte) Testversion ermöglicht es den Spielern, die erste Insel sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen Zwei-Spieler-Split-Screen-Modus zu erkunden und dabei die Grundlagen des Kampfs und der Herstellung kennenzulernen. Die Speicherstände aus der Testversion können auf die Vollversion übertragen werden.Portal Knights erscheint im Einzelhandel für PS4 und Xbox One in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 18. Mai 2017 und als digitaler Download sowie im Rest von Europa am 19. Mai und am 23. Mai in den USA. "Gleichzeitig" endet die Early-Access-Phase der PC-Version auf Steam. Einen Überblick über das Action-Rollenspiel gibt der folgende Trailer.