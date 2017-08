Portal Knights: PC-Update lässt Spieler erstmals unterschiedliche Inseln erkunden - 4Players.de

Mit dem Update v 1.1.3 können PC-Spieler neben diversen Fehlerbehebungen und Stabilitätverbesserungen erstmals unabhängig voneinander verschiedene Inseln in Portal Knights erkunden, wie Keen Games und 505 Games mitteilen . "Wir hören uns alles an, was unsere Community zu sagen hat, und dieser oft geäußerte Wunsch wird nun für alle PC-Spieler erfüllt", heißt es von den Machern des Action-Rollenspiels (zum Test ). "Die Spieler können mit einer Gruppe von zwei oder mehr Leuten innerhalb derselben Mehrspieler-Session völlig frei verschiedene Inseln besuchen, sowohl per Splitscreen als auch im Online-Mehrspieler-Modus!Die Erkundung der verschiedenen Reiche kann den Zielen des Teams zugutekommen. Man kann sich aufteilen und Ressourcen sammeln, um ein großes Anwesen zu bauen, oder verschiedene Welten besuchen, um seltene Materialien zu finden, die zur Verbesserung von Ausrüstung und Rüstung für einen anstehenden Bosskampf benötigt werden. Spieler und ihre Freunde können ihr Abenteuer in Portal Knights jetzt frei wählen und dabei jetzt noch für begrenzte Zeit 25% auf Steam sparen!" Mehr dazu hier und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Update v 113