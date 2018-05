Portal Knights: Switch-Demo gibt Einblicke in kommende Inhalte - 4Players.de

Keen Games und 505 Games haben eine neue Demo für das kooperative Action-Rollenspiel Portal Knights für Switch veröffentlicht. Sie erlaubt einen Einblick auf das bevorstehende Abenteurer-Update, mit dem der Titel um neue Charaktere, weitere Quests, zusätzliche Gegenstände sowie allgemeine Verbesserungen erweitert werden soll.In der Pressemitteilung heißt es:"In der Demo beginnen die Spieler ihre Reise als Krieger, Magier oder Waldläufer, um dann ihren Charakter aufzustufen, während sie Ressourcen sammeln. Sie können so mächtige Waffen, Rüstung und Zauber herstellen, um damit im Echtzeitkampf Monster zu erledigen, während sie nur eine der vielen Inseln aus der Vollversion des Spiels erkunden. Die Spieler können Freunde einladen, sie im lokalen Multiplayer-Modus auf ihren Abenteuern zu begleiten, bis zu vier Spieler können sich lokal drahtlos verbinden, um gemeinsam zu kämpfen, Bergbau zu betreiben, zu bauen, Gegenstände herzustellen, in Dungeons zu jagen und mehr!"Portal Knights ist bereits für Switch in Nintendos eShop zum Preis von knapp 30 Euro erhältlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer