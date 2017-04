Bandai Namco Entertainment: Zwei Sammlungen (Remastered) rund um Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat zwei Spielesammlungen (Legacy und Trilogy) für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, die sich um Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm drehen. Die Legacy-Sammlung bietet alle vier Titel der Reihe. In der Trilogy-Edition sind lediglich die ersten drei Teile enthalten.Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy umfasst vier Titel der Naruto-Shippuden-Serie: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto. Der Publisher bezeichnet die Sammlung als "Remastered-Compilation" - inkl. Steelbook, Naruto-Artbook sowie eine Bonus-Animedisc. Die Collection wird für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam im Herbst 2017 erhältlich sein.Die andere Sammlung (Trilogy) umfasst drei Titel, und zwar Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Das Bundle wird digital im Herbst auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die jeweiligen Spiele sollen auch einzeln erhältlich sein.