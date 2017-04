Bandai Namco Entertainment wird in der nächsten Woche, am 20. April, ein neues Spiel ankündigen. Unter dem Hashtag "#PrepareToDine" hat der Publisher bereits ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht (siehe unten). Mit "#PrepareToDine" wird offensichtlich auf "Prepare to Die" (Dark Souls) angespielt. Weitere Details sollen folgen.