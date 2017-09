Bandai Namco Entertainment: Neues narratives Adventure in Zusammenarbeit mit Dontnod (Life is Strange) - 4Players.de

Publisher Bandai Namco Entertainment Europe ist eine Partnerschaft mit dem Studio Dontnod Entertainment ( Life is Strange Remember Me ) eingegangen. Gemeinsam soll eine neue Spiele-Reihe entwickelt werden, die sich der bereits bekannten Elemente narrativer Adventures bedient."Endlich können wir die Zusammenarbeit zwischen Dontnod Entertainment und Bandai Namco Entertainment Europe publik machen. Durch die Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrags mit solch einem talentierten Studio bringen wir unseren strategischen Plan, lokale Inhalte für neue Marktsegmente zu erstellen, ein ganzes Stück voran - den Anfang machten wir ja bereits mit Little Nightmares und Get Even. Durch die Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen bei Dontnod werden wir nun auch das Genre des narrativen Adventures kennenlernen und erschließen können", sagte Hervé Hoerdt, Vizepräsident für Marketing und Digitales bei Bandai Namco Entertainment Europe."Gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment an einer originalen Reihe arbeiten zu dürfen, ist für uns total spannend. Bandai Namco Entertainment ist ein bedeutender Herausgeber und alleine aus diesem Grund ist es bereits eine Ehre für uns, mit diesen talentierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen", fügte Oskar Guilbert, CEO bei Dontnod Entertainment, hinzu. "Sie sind genauso leidenschaftlich wie wir bei der Sache! Dank diesem neuen Projekt können wir unser Studio vergrößern, ein neues Team zusammenstellen und unser Fachwissen auch in Zukunft weiter ausbauen."