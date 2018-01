Bandai Namco Entertainment: Markenrechte für Lost on Arrival, Twin Mirror und Under Glass gesichert

lost-on-arrival.com

lost-on-arrival-game.com

lostonarrival-game.com

twin-mirror-game.com

twinmirror-game.com

under-glass-game.com

underglass-game.com

Bandai Namco Entertainment hat sich beim Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster (ETMDN) die weltweiten Markenrechte für Lost on Arrival Twin Mirror und Under Glass gesichert, wie den Kollegen von Gematsu aufgefallen ist Darüber hinaus habe man auch folgende Internetadressen registrieren lassen:Die dazugehörigen Spiele wurden bisher nicht offiziell angekündigt. One Angry Gamer tippt aufgrund der bei ETMDN hinterlegten Beschreibungen eher auf PC- oder Konsolenspiele statt auf Handyspiele. Zudem werde bereits spekuliert, dass es sich bei einem der drei Titel um ein Projekt für Nintendo Switch handeln könnte. Eine baldige Veröffentlichung halte man hingegen für eher unwahrscheinlich.