Bandai Namco Entertainment: PS4- und Xbox-One-Neuauflagen von Ace Combat 4, 5 und Zero im Anflug? - 4Players.de

Ace Combat 04: Shattered Skies

Wie die Kollegen von Gematsu berichten , könnte Bandai Namco Entertainment Neuauflagen diverser Ace-Combat-Spiele planen. Das lege zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung auf dem japanischen Jobportal Mid-Tenshoku nahe.Dort sollen konkret Bewerber gesucht werden, die sich mit Multi-Plattform-Entwicklungen auf PlayStation 4 und Xbox One auskennen und idealerweise über ein tiefes Verständnis der PS2-Titel, Ace Combat 5: The Unsung War und Ace Combat Zero: The Belkan War verfügen.Aktuell werkelt Bandai Namco an Ace Combat 7: Skies Unknown , das in diesem Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4 (inkl. PlayStation-VR-Funktionen) erscheinen soll.