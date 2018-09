Bandai Namco Entertainment: Sword Art Online: Fatal Bullet & Hollow Realization für Switch; Lost Song für PC - 4Players.de

Bei dem "Sword Art Online Game 5th Anniversary Stage Event" auf der Tokyo Game Show 2018 hat Bandai Namco Entertainment angekündigt , dass Sword Art Online: Hollow Realization (als Deluxe Edition) und Sword Art Online: Fatal Bullet (als Complete Edition) für Nintendo Switch erscheinen werden. Ein Zeitplan wurde nicht genannt. Auch eine mögliche Veröffentlichung in westlichen Regionen wurde nicht erwähnt.Die vierte Download-Erweiterung für Sword Art Online: Fatal Bullet wird den Titel "Dissonance of the Nexus" tragen und nach dem Hauptszenario (mit Sachi) spielen.Last but not least wurde bestätigt , dass Sword Art Online: Lost Song für PC via Steam erscheinen wird. Lost Song ist bisher für PS3, PS4 und PS Vita verfügbar.