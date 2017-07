Die Entwickler von Behaviour Interactive geben bekannt, dass das Horrorspiel Dead by Deadlight im Verlauf dieser Woche (PC) mit dem Kapitel "A Lullaby for the Dark" erweitert wird. Diese bringt die Karte "A Mother's Dwelling" und eine mit Axt und Hasenmaske ausgestattete Jägerin ins Spiel. Wann die Erweiterung für PS4 und Xbox One erscheint, ist bisher nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: A Lullaby for ther Dark Chapter Teaser