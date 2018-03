Dead by Daylight: Wie geht es weiter mit dem asymmetrischen Mehrspieler-Horror? - 4Players.de

Bildquelle: Behaviour / Starbreeze

Seit der Veröffentlichung von Dead by Daylight auf PC, PlayStation 4 und Xbox One haben Behaviour Interactive und Starbreeze nach eigenen Angaben bereits "tonnenweise neue Inhalte" in das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel implementiert. Darunter acht neue Überlebende, acht neue Killer, elf neue Karten, von den Spielern gewünschte Features und Spielmodi wie den "Survive with Friends"-Modus, saisonale Ereignisse, den Schrein der Geheimnisse sowie weitere Sprachen.Doch die Unterstützung soll noch viele weitere Jahre andauern wie die Macher in einer ausführlichen Meldung auf der offiziellen Website schildern . So seien allein für das im Juni 2018 beginnende dritte Spieljahr vier weitere Kapitel mit vier neuen Killern, Überlebenden und Karten geplant. Hier die offizielle Roadmap bis einschließlich Frühjahr 2019:Letztes aktuelles Video: A Nightmare on Elm Street