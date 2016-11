Deliver Us The Moon: Als Astronaut alleine auf dem Mond: Starbreeze wird Publisher des Weltraum-Abenteuers - 4Players.de

Screenshot - Deliver Us The Moon (PC) Screenshot - Deliver Us The Moon (PC) Screenshot - Deliver Us The Moon (PC) Screenshot - Deliver Us The Moon (PC) Screenshot - Deliver Us The Moon (PC) Screenshot - Deliver Us The Moon (PC)

Das Weltraum-Abenteuer Deliver Us The Moon von dem niederländischen Studio KeokeN Interactive hat einen Publisher gefunden: Starbreeze . Das Unternehmen wird insgesamt 500.000 Dollar in das Projekt investieren. Das Spiel wird zusätzlich zu der bisher geplanten PC-Version auch auf nicht näher benannten Konsolen erscheinen. Das "Geistige Eigentum" verbleibt allerdings bei KeokeN Interactive. Starbreeze wird sich hauptsächlich um den Vertrieb kümmern.Deliver Us The Moon wurde mit Ach und Krach via Kickstarter finanziert . Damals war eine episodische Veröffentlichung (fünf Folgen) von August 2016 bis August 2017 geplant. Diesen Plan haben die Entwickler nun verworfen und setzen stattdessen auf eine "vollständige Version". Durch die Neuausrichtung des Formats wird die Erkundung der Umgebung (alleine als Astronaut auf dem Mond) viel stärker in den Vordergrund rücken.Der Spieler wird in Deliver Us the Moon zum Mond geschickt, um die knappen Ressourcen der Menschheit aufzustocken - quasi als letzte Hoffnung, da im Jahr 2069 nahezu alle wichtigen Metall-Ressourcen versiegt sind. Die Mission des Spielers wird sein, alte verlassene Mondbasen abzuklappern, um nach versteckten Hinweisen zu suchen. Dabei kann man sein aufrüstbares Multifunktionswerkzeug, eine fliegende KI in Roboterform, sein Jetpack und diverse Vehikel benutzen können, um bei der Monderkundung erfolgreich zu sein.