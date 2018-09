Deliver Us The Moon: Fortuna: Weltraum-Abenteuer für PC veröffentlicht - 4Players.de

KeokeN Interactive hat das via Kickstarter angeschobene Weltraum-Abenteuer Deliver Us The Moon: Fortuna für PC veröffentlicht (Preis: 19,99 Euro). Bei Steam fallen die ersten Kommentare "größtenteils positiv" aus. Atmosphäre, Umgebungsrätsel und Steuerung werden von einigen Spielern gelobt, während aus anderen Nutzerreviews hervorgeht, dass die Spielzeit mit drei bis vier Stunden relativ kurz ausfällt und die Geschichte ziemlich abrupt enden soll. Umsetzungen für Mac, PS4 und Xbox One sind denkbar Produktbeschreibung : "'Deliver Us The Moon' spielt in der nahen Zukunft, in der sämtliche Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Im Bemühen, die Energiekrise zu lösen, gründeten die Weltmächte die 'World Space Agency' und entdeckten auf dem Mond eine vielversprechende neue Energiequelle. Die World Space Agency kolonisierte den Erdtrabanten und operierte von dort aus, bis in einer schicksalshaften Nacht die gesamte Kommunikation mit der Erde zum Erliegen kam und die Energiequelle verloren war. Heute, Jahre später, übernehmen Sie die Rolle des letzten Astronauten der Erde, der, zum Äußersten entschlossen, herausfinden will, was damals wirklich passiert ist, um die gesamte Menschheit zu retten. Ihre einzige Gesellschaft bei Ihrem Abenteuer ist ein kleiner Roboter namens ASE. Gemeinsam werden Sie den Mond bereisen, verlassene Fabrikanlagen erkunden, Hinweise sammeln und schließlich die Geheimnisse und versteckten Vorhaben, die im Spiel sind, offenlegen. Nur indem Sie sich auf Ihren Verstand verlassen, wird es Ihnen gelingen, der Menschheit den Mond zu bringen."Letztes aktuelles Video: Fortuna Trailer