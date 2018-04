Project Elea: Sci-Fi-Abenteuer startet Ende des Monats im Early Access - 4Players.de

Entwirre eine komplexe, berührende Geschichte, inspiriert von klassischen Science-Fiction-Büchern

Tauch ein in eine fantastische Grafik, erstellt mithilfe der Unreal Engine 4

Entdecke wunderschöne Weltraum-Umgebungen, spektakuläre Landschaften und detailreiche Innenräume

Erwarte das Unerwartete auf dieser kuriosen Reise durch das All

Das bulgarische Entwicklerteam Kyodai gibt bekannt, dass man das episodisch angelegte Storytelling-Abenteuer Elea ab dem 24. April bei Steam im Early Access anbieten wird. Für die Veröffentlichung der finalen ersten Episode strebt man einen Termin im Sommer an und will neben der PC-Version auch eine Umsetzung für die Xbox One anbieten.Das Spiel dreht sich um die Weltraumforscherin Elea, die sich auf die Suche nach ihrem Ehemann Ethan begibt, der seit 13 Jahren vermisst wird, nachdem der Kontakt zu seinem Raumschiff und der Crew abbrach, die sich auf dem Weg zu einem erdähnlichen Exoplaneten befand.Zu den Features heißt es:Mittlerweile hat das Studio mit SOEDESCO auch einen Publisher für das Projekt gefunden. Von der anfänglich angedachten Unterstützung für VR ist in der jüngsten Pressemitteilung und auch auf der Spielseite bei Steam allerdings keine Rede mehr.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer