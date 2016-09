Frozen Synapse 2: Video stellt den Mehrspieler-Modus "One Turn" vor - 4Players.de

In einem ausführlichen Video (siehe nachfolgend) stellt der federführende Programmier und Entwickler Ian Hardingham eine Mehrspieler-Variante namens "One Turn" vor, die ihren Weg in Frozen Synapse 2 finden soll. Das Besondere an diesem Modus: Beiden Spielern bleibt nur ein Zug, um die Runde zu gewinnen.Möglich wird diese Art des Wettstreits dadurch, dass Kontrahenten in der Frozen-Serie ihre Züge gleichzeitig planen und anschließend lediglich zusehen, wie ihre Einheiten die zuvor erhaltenen Anweisungen ausführen. In One Turn gibt es nur eine Runde, an deren Ende bereits die Abrechnung folgt.Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass man nach der Runde sieht, wie sich andere Onlinespieler entweder gegen die eigene Taktik oder die des Gegners geschlagen hätten. Dafür lädt man eine ihrer Taktiken ins eigene Spiel und sieht den Einheiten dabei zu, wie sie sich mit den neuen Anweisungen verhalten.Frozen Synapse 2 spielt im Gegensatz zu seinem Vorgänger in einer offenen Welt und soll laut offizieller Webseite noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung One Turn