In einem vierstündigen Video zeigt Entwickler Mode 7 nicht nur ausführliche Szenen aus Frozen Synapse 2 , sondern beschreibt auch, in welchem Zustand sich die in eine offene Welt verlagerte Fortsetzung der Mischung aus Runden- und Echtzeit-Taktik befindet. In einer per E-Mail verschickten Nachricht verschiebt das Studio die Veröffentlichung des Spiels außerdem ganz offiziell auf 2018. In der ersten Jahreshälfte soll Frozen Synapse 2 dann verfügbar sein - so jedenfalls die Hoffnung des Teams.In einer Umfrage lotet Mode 7 schließlich noch aus, wie groß das Interesse an einer Doppel-CD ist, die sowohl den Soundtrack aus Frozen Synapse als auch dem Nachfolger enthält: Auf Straw Poll kann man dafür und dagegen stimmen. Zum Download ist die Musik zu Frozen Synapse bereits erhältlich.Letztes aktuelles Video: Spielszenen und Stand der Entwicklung