Frozen Synapse 2: Video: Ausführliche Spielszenen aus dem Open-World-Taktikspiel - 4Players.de

Mode 7 zeigen ausführliche Spielszenen aus Frozen Synapse 2 im folgenden Video. In dem Clip ist der Auftakt des Einzelspieler-Teils zu sehen. Die Entwickler erklären, dass ihr Spiel an X-COM: Apocalypse (1997) angelehnt ist und rivalisierende Fraktionen um die Macht in der Stadt kämpfen würden. Man kann Missionen von den unterschiedlichen Parteien annehmen und ausführen oder man macht sein eigenes Ding und verdient sonst wie Geld.Sowohl der Vorgänger Frozen Synapse als auch das anschließend veröffentlichte Frozen Cortex inszenierten Rundentaktik anders als sonst üblich. Denn anstatt Einheiten der Reihe nach zu bewegen, legte man die Aktionen aller Teammitglieder fest, bevor man nur noch zusehen konnte, wie gut oder schlecht sie die Anweisungen in den folgenden Echtzeit-Sekunden umsetzten. Wenn alles nach Plan läuft, wird Frozen Synapse 2 im August 2018 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Preview