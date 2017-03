Overload: Geistiger Descent-Nachfolger im Early Access auf Steam veröffentlicht; Demo verfügbar - 4Players.de

Freespace 2

Ein Jahr, nachdem die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung von Overload erfolgreich abgeschlossen wurde, ist der geistige Nachfolger von Descent als Early-Access-Titel auf Steam erhältlich. Die aktuelle Version unterstützt Windows, Mac und Linux sowie die Virtual-Reality-Headsets Rift, Vive und OSVR.Mithilfe der Fans soll das Spiel innerhalb der nächsten sechs bis sieben Monate fertiggestellt und anschließend auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Revival Productions prüft laut einem vor kurzem veröffentlichen Newsletter für Kickstarter-Unterstützer zudem die Möglichkeit, das noch in Entwicklung befindliche Spiel auch über GOG und Xbox Live zugänglich zu machen.Wer nicht ungesehen zugreifen will, kann sich mit einer Demo einen Eindruck vom Spiel verschaffen: Den so genannten Playable Teaser gibt es seit kurzem in einer aktualisierten Version kostenlos auf Steam und der offiziellen Webseite . Während die aktuelle Early-Access-Version dabei nur wenig umfangreicher als die Demo ist, soll Erstere noch Ende März/Anfang April um eine komplette Mission aus der Kampagne erweitert werden. Eine weitere Karte des Challenge-Modus', in dem man sich so lange wie möglich gegen immer stärkere Gegnerwellen behauptet, soll dann ebenfalls hinzukommen.Alle drei bis vier Wochen werde das Spiel daraufhin ähnlich umfangreiche Ergänzungen erhalten. Zu seiner Veröffentlichung soll Overload eine mindestens 15 Levels lange Kampagne, mehr als zwölf Challenge-Herausforderungen und eine Geschichte eines der Autoren vonenthalten. Um welchen es sich dabei handelt, geben die Entwickler nicht bekannt. Die Musik stammt aus den Federn von Dan Wentz (Descent 2) und Allister Brimble (Descent).Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer