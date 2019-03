Overload: Es wird keinen Nachfolger geben; Entwickler-Team löst sich auf - 4Players.de

Nachdem Overload inzwischen auch auf Xbox One erschienen ist, wird Revival Productions nicht weiter an dem geistigen Descent-Nachfolger arbeiten. Das haben die Entwickler in einem Kickstarter-Update bekannt gemacht. Revival sei sehr zufrieden mit den Reaktionen der Spieler, die "enttäuschenden" Verkaufszahlen würden aber weder neue Inhalte noch eine Fortsetzung rechtfertigen.Tatsächlich hätten sich die meisten ehemaligen Mitarbeiter bereits nach anderen Tätigkeiten umgesehen - etwa die Hälfte des Teams sei inzwischen z.B. bei Volition ( Saints Row Agents of Mayhem ) beschäftigt. Revival sei ohnehin nur ins Leben gerufen worden, um Overload zu erschaffen - nicht jedoch, um ein Studio für weitere Projekte aufzubauen.Noch arbeiten aber einige Entwickler an dem Spiel. Ein weiteres Community Map-Pack soll etwa ebenso veröffentlicht werden wie auch in Zukunft Mehrspieler-Partien möglich sein sollen - wie genau, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt."Wir haben es sehr genossen, nach etlichen Jahren wieder als (leicht angerostete) Programmierer zu arbeiten", resümieren Mike Kulas und Matt Toschlog auf Kickstarter, "und es hat uns viel bedeutet, Teile eines so talentierten Teams zu sein. [...] Vielleicht machen wir das Ganze in weiteren 20 Jahren dann noch mal."Overload ist ein erstklassiger Shooter mit exzellentem Leveldesign und knackigen Gefechten. In unserem Test verdiente sich der gesitige Descent-Nachfolger satte 88 Prozent.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen