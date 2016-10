The Wild Eight: Neue Spielszenen und kurz bevorstehender Early-Access-Start des kooperativen Survival-Abenteuers - 4Players.de

Eight Point und HypeTrain Digital haben ein neues Video mit Spielszenen aus ihrem kooperativen Survival-Abenteuer The Wild Eight veröffentlicht, dessen Early-Access-Start auf Steam kurz bevorstehe. 2017 soll der im Mai erfolgreich via Kickstarter finanzierte Titel mit prozedural generierter Spielwelt und Crafting-Elementen auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Discover the Secrets of the Wild