The Wild Eight: Video: Überblick über das kooperative Survival-Abenteuer - 4Players.de

Einen Überblick über das kooperative Survival-Abenteuer The Wild Eight gibt der folgende Trailer. In den kommenden Wochen soll es als Early-Access-Titel bei Steam an den Start gehen. Im fertigen Abenteuer soll das gemeinsame Überleben mit bis zu acht Spielern bei eisigen Temperaturen im Vordergrund stehen: Gemeinsam ist man u.a. deshalb stärker, weil man die anderen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in Alaska im Notfall wiederbeleben kann. Man muss einen Unterschlupf bauen, jagen und das erbeutete Fleisch erhitzen, wenn man es nicht roh essen will. Vergiftungen heilen dabei nicht von alleine, sondern müssen mit Medizin behandelt werden. Verschiedene Witterungsverhältnisse sollen sich vor allem in der Nacht bemerkbar machen und auch mit mutierten Wölfen scheint man es zu tun zu bekommen - übernatürliche Elemente spielen eine zentrale Rolle. 2017 soll der erfolgreich via Kickstarter finanzierte Titel mit prozedural generierter Spielwelt und Crafting-Elementen dann auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Überblick