The Wild Eight: Neue Spielaufnahmen und Termin - 4Players.de

Eight Points und HypeTrain Digital haben den Startschuss für ihr kooperatives Survival-Abenteuer The Wild Eight auf das erste Quartal 2017 verlegt. Als Trost gibt's eine Ladung frischer Spielaufnahmen aus dem im Mai erfolgreich via Kickstarter finanzierte Titel mit prozedural generierter Spielwelt und Crafting-Elementen:Geplant ist eine Veröffentlichung für Windows PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Ueberblick